После поджога постройки в Кемпелево, в которой находился человек, возбудили уголовное дело

Подозреваемого задержали 6 октября.

Следователи Соснового Бора возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) в отношении 47-летнего мужчины. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленинградской области.

Ночью 4 октября в деревне Кемпелево Ломоносовского района между знакомыми произошел конфликт. Злоумышленник, зная, что потерпевший находится внутри хозяйственной постройки, облил ее дверь легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Последний смог выбраться оттуда и спастись.

Подозреваемого задержали 6 октября. В суд подготовили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти