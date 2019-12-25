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По подозрению в поджоге заправки в Приморском районе задержали подростка
Сегодня, 12:32
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По подозрению в поджоге заправки в Приморском районе задержали подростка

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Полиция задержала девочку возле другой АЗС, предотвратив второй поджог.

В Петербурге слователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) в отношении 14-летней девушки, подозреваемой в поджоге заправки. Об этом сообщили в СК РФ. 

Напомним, преступление было совершено накануне на Парашютной улице. По данным следствия, девочка познакомилась в канале "Дайвинчик" в мессенджере Telegram с молодым человеком, после чего ей начали поступать указания о совершении преступных действий. Полиция задержала подростка возле другой АЗС, предотвратив второй поджог. 

С места происшествия изъяли бутылки с жидкостью. Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что женщину отправили в колонию за оправдание терроризма в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: приморский район, террористический акт
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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