По подозрению в поджоге заправки в Приморском районе задержали подростка

Полиция задержала девочку возле другой АЗС, предотвратив второй поджог.

В Петербурге слователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) в отношении 14-летней девушки, подозреваемой в поджоге заправки. Об этом сообщили в СК РФ.

Напомним, преступление было совершено накануне на Парашютной улице. По данным следствия, девочка познакомилась в канале "Дайвинчик" в мессенджере Telegram с молодым человеком, после чего ей начали поступать указания о совершении преступных действий. Полиция задержала подростка возле другой АЗС, предотвратив второй поджог.

С места происшествия изъяли бутылки с жидкостью. Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу