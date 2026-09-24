Дипломат вспомнила жизненный урок, который она получила в европейской поездке.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в интервью "Радио 1" призналась в том, что до сих пор ни разу не покупала аксессуаров от мирового модного бренда Chanel или схожих громких компаний, хотя такая возможность в ее жизни была. Дипломат объяснила свое решение жизненным опытом. Она призналась, что готова была бы стоять в очереди за чем-то более хорошим и правильным, но не за "несколькими кусками кожи с нитками" от именитого производителя. Журналист вспомнил один из постов пресс-секретаря внешнеполитического ведомства в социальных сетях о том, что она "не покупала сумок бренда Chanel". Дипломат напомнила, что не считает "предметом особой гордости" то, что не покупала себе такие дорогостоящие аксессуары. Она вспомнила, что еще 15 лет назад, когда мир обсуждал трагическую аварию на АЭС "Фукусима" в Японии с утечкой радиации, многие японцы стояли в очереди за брендовыми вещами в Европе.

И это был как раз тот самый период.... когда мы поехали на переговоры во Францию, в Париж, и я подумала, что, наверное, я что-то такое могла бы себе там позволить. Я пришла в галерею Лафайет, у нас был где-то час времени. И вдруг я вижу такую картину: к одному из брендов такой же линейки, о которой вы сказали, стоит огромная очередь, человек 100, которую даже делят по секторам пропуска, очередь из, как раз, японок. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова заметила, что поняла "лицемерность этой ситуации" в тот момент, когда весь мир отправлял денежные средства на поддержку японцев, пока граждане Японии стояли в очередях за тем, чтобы отдать по пять-семь тысяч евро за брендовую сумку.

Захарова прокомментировала слова Зеленского о визите в Москву "на ракете".

Фото и видео: вконтакте / Радио 1