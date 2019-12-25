На выходных в Нижнем парке Петергофа состоится осенний фестиваль "Счастье"

Гостей приглашают не просто прикоснуться к истории, а окунуться в атмосферу счастья, вспомнив свои мечты, стремления и переживания ранних лет.

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, Нижний парк Петергофа превратится в пространство воспоминаний. С 10:00 до 21:00 здесь пройдет осенний фестиваль фонтанов под названием "Счастье", приуроченный к 200-летию парка Александрия. Музей-заповедник проводит мероприятие совместно с компанией dreamlaser при генеральной поддержке Сбера.

Как рассказал генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков, фестиваль посвящен юбилею Александрии – места, где зародилось понятие детства и семейного уюта. Гостей приглашают не просто прикоснуться к истории, а окунуться в атмосферу счастья, вспомнив свои мечты, стремления и переживания ранних лет. В этом году событие вновь пройдет в формате дневного мероприятия. В Нижнем парке посетителей ждут тематические инсталляции, которые через образы, звуки, свет и общую атмосферу вернут гостей к простым и важным впечатлениям, формирующим восприятие мира в детстве.

Каждый из дней фестиваля завершится традиционным мультимедийным спектаклем с фейерверком на Большом каскаде. Шоу объединит все локации парка и начнется в 20:30 (сбор зрителей в партерах – с 20:00). Продолжительность представления составит 30 минут. По словам Романа Коврикова, финальный мэппинг-мюзикл расскажет о том, что у каждого человека есть своя внутренняя Александрия – невидимая точка опоры в самых чистых воспоминаниях, которая дает силы оставаться собой во взрослые шторма.

Полная цена билета составляет 3 000 рублей. Льготное посещение не предусмотрено. Дети до 6 лет включительно проходят бесплатно в сопровождении взрослых, имеющих входной билет. Билеты реализуются на официальном сайте музея-заповедника, а в день проведения будут доступны в кассах Нижнего парка при наличии мест. Организаторы рекомендуют сохранить билет заранее (скриншот, файл или распечатка) для офлайн-доступа. Входной документ действует для прохода в Нижний парк только один раз. Для повторного входа потребуется приобрести новый билет.

Фонтаны в Петергофе продолжат работать до начала ноября. Фестиваль рекомендован взрослым и детям от 6 лет.

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Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"