В Петербурге запустили электросудно "Ломоносов"

На борту судна разместили просторные салоны с панорамным остеклением, современный интерьер, открытую прогулочную палубу и ресторан.

Комитет по транспорту сообщил, что теперь от причала "Петропавловская крепость" пассажиры могут отправиться в путешествие на электросудне "Ломоносов" проекта "Москва 2.0". В ведомстве уточнили, что судно было построено на отечественной верфи "Эмпериум" и оснащено гибридной силовой установкой.

На электрическом ходу "Ломоносов" движется практически бесшумно, без вибрации и выхлопных газов. На борту судна разместили просторные салоны с панорамным остеклением, современный интерьер, открытую прогулочную палубу и ресторан. Судно способно перевозить до 140 пассажиров. Его зарядка проходит непосредственно у Петропавловской крепости на электрозарядной станции мощностью 150 кВт.

Директор Агентства внешнего транспорта Геннадий Дедков отметил, что появление электросудов стало важным этапом в развитии городского водного транспорта. Он добавил, что ведомство последовательно реализует стратегию обновления пассажирского флота и формирует сеть зарядных станций для создания инфраструктуры экологичного транспорта. По его словам, такая станция успешно работает третий год, а сейчас проектируется еще одна – уже на 450 кВт на Арсенальной набережной. Господин Дедков подчеркнул, что это не только техническая база, но и стимул для перевозчиков переходить на "зеленые" виды топлива. Кроме того, изменения коснулись водных поездок в Петергоф: теперь скоростные суда "Метеоры" отправляются от причала "Адмиралтейство" в Нижний парк каждые 30 минут.

Городские причалы общего доступа находятся в управлении СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта", которое подведомственно Комитету по транспорту.

Ранее мы сообщили о том, что в Комитете по транспорту заявили, что запасов достаточно для работы автобусов.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга