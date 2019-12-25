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На скейт-площадке в Московском районе подростки попытались ограбить ребенка
Сегодня, 11:33
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На скейт-площадке в Московском районе подростки попытались ограбить ребенка

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После отказа отдать самокат или кофту один из юношей распылил содержимое перцового баллончика.

Полицейские проводят проверку по факту инцидента с ребенком на скейт-площадке в Московском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

К правоохранителям накануне обратилась местная жительница, заявившая о том, что группа подростков попыталась ограбить ее 10-летнего сына около спортивного комплекса на проспекте Юрия Гагарина. Они подошли к мальчику и потребовали отдать им самокат или толстовку. После отказа один из юношей распылил содержимое перцового баллончика, и компания скрылась с места происшествия. Пострадавший получил химические ожоги лица и глаз, ему потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время личности злоумышленников устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец обокрал родственницу на 200 тыс. рублей в Приморском районе. Мужчина похитил у женщины ювелирные изделия и сдал их в ломбард.

Фото: Piter.TV 

Теги: московский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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