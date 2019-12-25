Петербуржец обокрал родственницу на 200 тыс. рублей в Приморском районе

Мужчина похитил у женщины ювелирные изделия и сдал их в ломбард.

Полицейские задержали мужчину, который обворовал свою родственницу. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 28 сентября к правоохранителям обратилась 64-летняя жительница Красносельского района, заявившая о том, что 36-летний зять проник в квартиру ее матери на улице Покрышева и похитил оттуда ювелирные изделия. Материальный ущерб составил 200 тыс. рублей.

Подозреваемого поймали 1 октября. Все украшения мужчина сдал в ломбард. В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: жительница Петербурга забрала потерянное на улице кольцо за 852 тыс. рублей. Ее будут судить за совершение кражи.

Фото: Piter.TV