В трех районах Петербурга заработали новые светофорные комплексы

Светофоры оснащены современным оборудованием, которое собирает данные о дорожной обстановке и помогает гибко управлять потоками.

В Московском, Кировском и Красносельском районах Петербурга введены в эксплуатацию новые светофорные комплексы. Их главная задача – обеспечить безопасный переход для пешеходов и оптимизировать движение транспорта на участках с высокой нагрузкой, сообщает пресс-служба Комитета по транспору.

Новые объекты появились по следующим адресам: Кузнецовская улица, 58 (Московский район), набережная реки Екатерингофки, 23 (Кировский район) и пересечение проспекта Героев и улицы Адмирала Трибуца (Красносельский район).

Светофоры оснащены современным оборудованием, которое собирает данные о дорожной обстановке и помогает гибко управлять потоками. В список устройств входят таймеры обратного отсчета, детекторы транспорта и дорожные контроллеры.

Особое внимание при проектировании уделено доступности для маломобильных граждан. На новых переходах установлены звуковые и голосовые оповещения, а также тактильные элементы для удобной ориентации.

Технической изюминкой стал объект на пересечении проспекта Героев и улицы Адмирала Трибуца. Здесь светофорный комплекс дополнен дорожным контроллером с функцией адаптивного управления движением, что позволяет корректировать работу сигналов в зависимости от реальной ситуации на дороге.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)