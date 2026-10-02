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Новую систему вывоза отходов тестируют в Ленобласти

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Эксперимент признали успешным: жалоб на мусор практически нет.

В Приозерском районе Ленинградской области тестируют новую систему вывоза отходов. Об этом рассказали в региональной администрации 2 октября. 

АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" отвечает также за мусор рядом с площадками. Теперь компания организует вывоз, а затем разбирается, кто должен оплатить работу. Первые результаты уже озвучили вице-губернатор Михаил Ильин и генеральный директор АО Антон Бучнев. Эксперимент признали успешным: жалоб на мусор от местных жителей практически нет. 

В настоящее время решают вопрос о переносе этого опыта и на другие районы области. 

Ранее на Piter.TV: в Отрадном обнаружили незаконную свалку. 

Видео: пресс-служба администрации Ленобласти 

Теги: ленобласть, отходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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