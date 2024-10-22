Комитет по строительству поздравляет метростроителей Петербурга с профессиональным праздником

Развитие петербургского метрополитена входит в 10 ключевых приоритетов города.

2 октября в России отмечают День метростроителя. Комитет по строительству поздравляет специалистов, которые день за днём создают городскую подземку.

Как отметили на портале "Строительный Петербург", за каждой новой станцией в Северной столице стоит огромный труд проходчиков, инженеров и проектировщиков. Работать приходится в непростых условиях: сложные грунты требуют исключительной точности и предельной ответственности.

Развитие метрополитена — один из десяти ключевых приоритетов Петербурга, и сегодня темпы строительства заметно выросли. Важную роль в этом играет АО "Метрострой Северной Столицы" и шесть проходческих щитов.

Среди важных достижений — запуск в 2025 году участка Красносельско‑Калининской линии со станциями "Юго‑Западная" и "Путиловская". В августе завершилась проходка участка Невско‑Василеостровской линии в направлении станций "Богатырская" и "Каменка". Сейчас специалисты продолжают работы на участках Красносельско‑Калининской линии.

Фото: MAX/Метрострой Северной Столицы