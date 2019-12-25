Зарплаты метростроевцев в Петербурге достигли 220 тыс. рублей

Наиболее востребованными на стройплощадках остаются проходчики, горные мастера, электромонтажники, механики и бетонщики.

Средние оклады рабочих-метростроевцев в Петербурге на данный момент варьируются от 100 тыс. до 160 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводятся в актуальных вакансиях АО "Метрострой Северной столицы", сообщает РИА Недвижимость.

Уровень оплаты труда зависит от квалификации и формата работы. Проходчикам в городе на Неве предлагают до 210 тыс. рублей, а при вахтовом методе работы их доход может достигать 220 тыс. рублей. Для инженерно-технических специалистов в Петербурге зарплатная вилка составляет от 120 тыс. до 180 тыс. рублей.

Наиболее востребованными на стройплощадках остаются проходчики, горные мастера, электромонтажники, механики и бетонщики. При этом рынок труда в Москве предлагает еще более высокие ставки: сварщикам, электромонтажникам и инженерам-проектировщикам тоннелей готовы платить до 250–300 тыс. рублей в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что проект капремонта станции метро "Обухово" получил официальное заключение.

Фото: Piter.TV