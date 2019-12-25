В Госдуме предложили полностью прекратить продажу вейпов в России

Александр Аксененко объяснил, что сейчас право на ограничения продажи доступно региональным властям.

Продажа вейпов должна быть полностью прекращена на российской территории не только в отдельных регионах, а по всей стране. Соответствующее мнение журналистам информационного агентства "ТАСС" огласил депутат Государственной думы Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду"). Парламентарий напомнил о том, что ранее законодатели приняли закон, по которому субъекты страны получили право ограничивать розничную продажу этой продукции на своей земле. На данный момент несколько регионов приняли подобные решения или рассматривает такой вопрос.

Считаю, что в нашей стране нужно полностью запретить вейпы. Убежден, что это должно быть повсеместно и что на уровне правительства Российской Федерации мы должны полностью запретить продажу вейпов в нашей стране. Александр Аксененко, депутат ГД РФ

А первого октября Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий раскрытие информации об ингредиентах табачной и никотинсодержащей продукции, которые могут усиливать никотиновую зависимость или оказывать токсическое воздействие на организм человека.

Абитуриентам хотят дать право выбирать форму поступления.

Фото: Telegram / ТАСС