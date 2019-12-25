На Московском вокзале задержан алиментщик в федеральном розыске

Данная статья предусматривает уголовную ответственность за неоднократную неуплату алиментов без уважительных причин.

Сотрудниками патрульно-постовой службы транспортной полиции Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте при помощи автоматизированной системы "Сфера" на Московском вокзале был выявлен гражданин, находящийся в федеральном розыске.

Установлено, что 42-летний житель Ивановской области скрывался от УФСИН России по Ивановской области. Мужчина уклонился от отбывания принудительных работ, которые были назначены ему судом за преступление по ч. 1 ст. 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"). Данная статья предусматривает уголовную ответственность за неоднократную неуплату алиментов без уважительных причин.

В настоящее время задержанный находится в камере для административно задержанных лиц. Информация о его поимке передана инициатору розыска.

Ранее полиция задержала находящегося в федеральном розыске из уроженца Пермского края на Московском вокзале.

Фото: Пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте