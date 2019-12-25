Полиция задержала находящегося в федеральном розыске из уроженца Пермского края на Московском вокзале

Мужчина не явился для отбывания наказания в виде принудительных работ, к которым был приговорен судом за совершение преступления по части 1 статьи 119 УК РФ ("угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции Петербурга при помощи автоматизированной системы распознавания лиц "Сфера" задержали на территории Московского вокзала мужчину, находящегося в федеральном розыске.

Установлено, что 37-летний житель Пермского края с августа текущего года скрывался от ГУ ФСИН России по Пермскому краю. Мужчина не явился для отбывания наказания в виде принудительных работ, к которым был приговорен судом за совершение преступления по части 1 статьи 119 УК РФ ("угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

В настоящее время задержанный помещен в камеру для административно задержанных лиц. Информация о его обнаружении передана инициатору розыска для принятия процессуального решения и этапирования. МВД напоминает: если вы располагаете сведениями о местонахождении лиц, находящихся в розыске, просьба сообщить об этом по телефону доверия (горячей линии): 8 (800) 200-16-02.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга задержала на Витебском вокзале петербурженку, находившуюся в федеральном розыске за крупную кражу.

Фото: Пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте