В петербургской психбольнице выявили сотрудника без необходимой квалификации

1. В Петербурге проверили квалификацию старшей медсестры психиатрической больницы.

Росздравнадзор выявил нарушение требований к квалификации медицинского работника в Санкт-Петербургской психиатрической больнице стационарного типа с интенсивным наблюдением. По итогам проверки учреждению выдали предостережение.

Основанием для проверки стало обращение и анализ сведений в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Как следует из данных Генеральной прокуратуры, с 7 мая 2024 года по 15 марта 2026 года должность старшей медицинской сестры в учреждении занимал мужчина, который, предположительно, не имел необходимой квалификации.

Надзорное ведомство указало на несоблюдение требований, установленных для медицинских работников, допущенных к профессиональной деятельности. Руководству больницы предписали усилить контроль за соответствием квалификации сотрудников занимаемым должностям.

Главным врачом учреждения является Игорь Чижиков. Согласно данным "Контур.Фокуса", ФКУ "Санкт-Петербургская ПБСТИН" Минздрава России выступает ответчиком по одному судебному делу на сумму 248 тыс. руб.

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Фото: Piter.tv