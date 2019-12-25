В Мариинской больнице нашли противоречия в выписке пациентки.

Территориальный орган Росздравнадзора по Петербургу и Ленинградской области вынес предостережение Мариинской больнице из-за нарушений при оформлении медицинской документации. Информация об этом опубликована в реестрах контрольных мероприятий на сайте Генеральной прокуратуры России.

Согласно материалам ведомства, в выписном эпикризе одной из пациенток содержались противоречивые сведения о ее состоянии. В разделе "Дополнительные сведения о пациенте и госпитализации" было указано, что общее состояние женщины при выписке оценивалось как средней тяжести. При этом в строке "Состояние при выписке" значилось, что оно было удовлетворительным.

В Росздравнадзоре отметили, что подобные расхождения могут нарушать право пациента на получение достоверной информации о состоянии здоровья. Кроме того, в предоставленной заявителем копии выписного эпикриза отсутствовала подпись заведующего отделением.

По итогам рассмотрения сведений надзорный орган объявил больнице предостережение.

Главным врачом Мариинской больницы является Игорь Реутский. Согласно приведенным данным, учреждение выступает ответчиком по трем делам в арбитражном суде на общую сумму 3,1 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в 2026 году на препараты и лекарства от диабета Петербург потратит свыше 300 млн рублей.

Фото: Piter.TV