Петербургский симфонический оркестр впервые выступил во Вьетнаме.

Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии впервые за 95-летнюю историю приехал с гастролями во Вьетнам. Выступления проходят 28 и 29 ноября на сцене столичного оперного театра "Хогыом".

Оба концерта проходят под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра Димитриса Ботиниса. Музыканты исполняют Второй фортепианный концерт и Вторую симфонию Сергея Рахманинова. Солирует петербургский пианист Илья Папоян, лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Папоян отметил, что с интересом ожидает встречи с вьетнамской публикой. По его словам, для него особенно важно представить слушателям русскую музыку Рахманинова.

Ботинис рассказал, что коллектив прежде ни разу не выступал во Вьетнаме. Музыканты рассчитывают познакомить местную аудиторию с российской музыкальной культурой и симфоническим искусством.

Гастроли организовали при поддержке банка ВТБ. Они стали первым мероприятием в рамках трехстороннего меморандума о взаимопонимании и культурном сотрудничестве, который в июне подписали Петербургская филармония, оперный театр "Хогыом" и вьетнамское агентство "Тан Вьет Продакшн".

Директор Санкт-Петербургской филармонии Илья Черкасов назвал соглашение подтверждением взаимной заинтересованности сторон в долгосрочном культурном сотрудничестве.

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