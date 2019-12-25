Беглов поздравил петербурженок с Днём матери и поблагодарил за воспитание детей.

В воскресенье, 29 ноября, в России отмечают День матери. По случаю праздника губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города.

Он отметил, что материнство требует ежедневного труда и большой ответственности. По словам губернатора, матери передают детям семейные и национальные традиции, воспитывают в них уважение к старшим, любовь к Отечеству и родному городу.

Поддержка семьи, материнства и детства остаётся одним из приоритетов государственной политики. В Петербурге расширили меры поддержки семей.

К празднику в городе подготовили более 100 мероприятий. В районах организуют концерты, кинопоказы и мастер-классы. В Театре музыкальной комедии состоится общегородской музыкальный вечер.

Беглов поблагодарил матерей за воспитание детей, их труд и вклад в будущее Северной столицы. Он также пожелал им здоровья и благополучия.

Ранее на Piter.TV: с начала года диспансеризацию прошли около 3,8 млн петербуржцев.

Фото: pxhere