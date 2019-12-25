После ремонта котельной Парнас тепло вернули в два района Петербурга.

Жители нескольких районов Петербурга столкнулись с перебоями в подаче отопления и горячей воды. О проблемах сообщили горожане, обратившиеся в редакцию "КП-Петербург".

По словам одного из читателей, в домах на улице Лени Голикова тепло и горячая вода пропали уже в третий раз за последние 2 недели. Перебои также затронули жителей Кировского, Московского и Красносельского районов.

Жалобы поступали и от жителей северной части города. Один из пользователей сообщества АО "ТЭК СПб" сообщил о недостаточно высокой температуре в квартире и слабом нагреве батарей, связав ситуацию с работой котельной Парнас.

В компании пояснили, что специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили устранение технологического нарушения на трубопроводе диаметром 1400 мм на улице Верхней, 24, ночью 28 ноября.

Объем работ пришлось увеличить: для обнаружения дефекта специалистам потребовалось вырезать смотровое окно. После завершения ремонта параметры теплоснабжения потребителей в Выборгском и Калининском районах, которые получают тепло от котельной Парнас, восстановили в полном объеме.

Ранее в Ленобласти разъяснили правила включения и отключения отопления.

Фото: Piter.TV