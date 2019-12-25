Премию "Благотворец" вручили городским больницам за сложные случаи лечения.

В Петербурге прошел второй Национальный бал врачей и помогающих профессий "Благотворец". Мероприятие состоялось в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина.

Медицинские работники на один вечер сменили привычную форму на вечерние наряды. Одним из главных событий торжества стало вручение национальной премии "Благотворец", которой отметили коллективы городских медицинских учреждений.

Сотрудники НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе получили награду за спасение девушки, пострадавшей в результате нападения с применением кислоты. Команду больницы № 40 Курортного района отметили за открытие нового радиотерапевтического корпуса.

Еще три стационара получили премию за помощь при рождении четверняшек. Награды вручили Мариинской больнице, 1-й детской больнице и Перинатальному центру № 17. Акушеры, неонатологи и хирурги участвовали в оказании помощи матери и детям. Вероятность рождения четверняшек в таком случае оценивается как один случай на 16 млн родов.

Учредитель национального бала Елена Кадушкина отметила, что мероприятие стало традиционной площадкой, где пациенты могут выразить благодарность медицинским работникам. Главный врач Перинатального центра № 17, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Северо-Западного федерального округа Антон Михайлов назвал рождение и дальнейшее развитие четверняшек общей заслугой медицинской команды.

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Фото: Piter.TV