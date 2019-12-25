Жители Петербурга пожаловались на повторные отключения горячей воды.

Днем 29 ноября жители Кировского района Петербурга столкнулись с отключением электричества, отопления и горячей воды. Причиной стала авария на Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15), сообщили читатели "Фонтанки".

Без горячей воды и тепла остались, в частности, жильцы дома № 194 на проспекте Ветеранов и зданий на улице Маршала Казакова. По словам местных жителей, на улице Маршала Казакова горячую воду отключают уже второй раз за неделю и четвертый за месяц.

О перебоях также сообщили жители Московского района. Без отопления и горячей воды остались дома на Благодатной и Краснопутиловской улицах, а также на проспекте Юрия Гагарина. На отдельных участках Краснопутиловской улицы утром пропадало электричество, позднее подачу восстановили.

Еще одна жительница сообщила об отключении электричества в домах Московского района, в том числе на Новоизмайловском проспекте. По ее словам, света не было более часа.

В пресс-службе ТГК-1 пояснили, что на внутреннем трубопроводе станции произошло технологическое нарушение. В результате в сети снизились давление и температура теплоносителя.

В компании сообщили, что специалисты проводят работы по восстановлению параметров теплоснабжения. Сроки завершения ремонта не уточнялись.

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Фото: pxhere.com