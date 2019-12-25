Россияне стали чаще покупать лекарства для снижения веса.

Петербург вошёл в тройку регионов России с наибольшим объёмом продаж отечественных препаратов на основе семаглутида и тирзепатида, которые применяются при лечении диабета и снижении веса. За январь — октябрь 2026 года в городе продали около 1 млн упаковок. Такие данные приводит центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Больше всего препаратов реализовали в Москве — 2,18 млн упаковок. На втором месте оказалась Московская область с 1,43 млн упаковок. Петербург занял третью строчку. Далее следуют Краснодарский край с 870 тыс. упаковок и Ростовская область с 450 тыс.

На пять регионов-лидеров приходится около 40 % потребления российских препаратов на основе семаглутида и тирзепатида.

В некоторых субъектах спрос за год вырос в несколько раз. В Тыве продажи увеличились в 8 раз, в Дагестане — в 5,5 раза, в Чечне — в 4,7 раза, в Еврейской автономной области — в 4,5 раза, в Кабардино-Балкарии — в 4,3 раза. Эксперты связывают такую динамику с низким уровнем потребления в этих регионах в предыдущие периоды.

Средняя стоимость препаратов в 2026 году различалась в зависимости от региона. Минимальный показатель зафиксировали в Костромской области — 5,4 тыс. рублей, максимальный — в Магаданской области, где цена достигла 9 тыс. рублей.

В Петербурге также фиксируют распространённость факторов риска, связанных с образом жизни. По данным заместителя председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Мотовилова, в 2025 году нерациональное питание выявили у 27,6 % обследованных против 26,6 % годом ранее. Низкую физическую активность отметили у 24,3 % пациентов, избыточную массу тела — у 15,3 %, ожирение — у 5,8 %.

Ранее мы сообщили о том, что новый игрок появился на петербургском рынке пассажирских перевозок.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)