"Ленинградка" одержала седьмую победу подряд в чемпионате России.

Петербургская волейбольная команда "Ленинградка" одержала победу над подмосковным клубом "Заречье-Одинцово" в матче 10-го тура женского чемпионата России.

Игра прошла в Петербурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяек площадки. Партии закончились с результатами 25:23, 25:22, 18:25, 20:25 и 17:15.

После этой встречи "Ленинградка" занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. В активе команды семь побед подряд. "Заречье-Одинцово" расположилось на шестой строчке, одержав шесть побед.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" интересуется нападающим "Фенербахче" Эн-Несири.

Фото: Telegram / Волейбольная команда "Ленинградка"