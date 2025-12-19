"Зенит" интересуется нападающим "Фенербахче" Эн-Несири

Турецкий клуб пока не дал ответ на предложение сине-бело-голубых.

Футбольный клуб "Зенит" интересуется нападающим "Фенербахче" и сборной Марокко Юссефом Эн-Несири. Об этом сообщил журналист Ягиз Сабунчоглу в своих соцсетях.

По информации источника, сине-бело-голубые направили предложение о трансфере 28-летнего игрока. Сумма вероятной сделки не уточняется. Кроме того, турецкий клуб пока не дал ответ на предложение "Зенита", но готов продать нападающего за высокую сумму.

Юссеф Эн-Несири играет в "Фенербахче" с лета 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в составе турецкого клуба 26 матчей во всех турнирах и забил восемь голов. Этой зимой Эн-Несири участвовал со сборной Марокко в Кубке Африки, где его команда дошла до финала и уступила Сенегалу со счетом 0:1.

Фото: yahoo.com