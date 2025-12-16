Под Петербургом задержали подростков за кражу сварочного аппарата и гитары

Сумма ущерба составила 26,6 тыс. рублей.

Полицейские Гатчинского района задержали несовершеннолетних, подозреваемых в краже из дачного дома. 20 мая в дежурную часть обратился 48-летний местный житель. Он сообщил, что около 21:20 неизвестные, повредив входную дверь, проникли в соседний дачный дом в переулке Некрасова в Гатчинском районе Ленинградской области. Злоумышленники похитили сварочный аппарат, телевизионную антенну, телевизор "LG" и акустическую гитару. Общий материальный ущерб составил 26 600 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали двоих подростков — 14 и 15 лет.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершённую группой лиц с незаконным проникновением в жилище). Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан находившийся в федеральном розыске за угон авто в Ленобласти.

Фото: Piter.TV