Переодетый украинский солдат пытался спрятаться в подвале с оружием.

В ходе освобождения Суджи в марте 2025 года российские военнослужащие взяли в плен солдата ВСУ в женском платье и в американских берцах. Об этом рассказал в интервью ТАСС священник спецназа "Ахмат" отец Евгений.

Настоятель во время вторжения ВСУ укрывал мирное население в храме города. Бойцы ВС РФ вытащили украинского военнослужащего из подвала.

Отец Евгений был вынужден даже защищать солдата ВСУ, при этом он испытывал жалость и чувство презрения к нему. По его словам, парень был весь в татуировках, с испуганными глазами Судя по говору, пленный был с Западной Украины, он почти не мог отвечать на вопросы российских солдат. В подвале, где прятался украинец, также нашли оружие.

Ранее мы сообщали, что украинские военные сдались в плен в Курской области.

Фото: Telegram/ Александр Хинштейн