Задержан петербуржец, убивший знакомого два года назад

Следствие 30 июля возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Полицейские задержали 70-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого в апреле 2024 года. Погибший числился без вести пропавшим, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, между злоумышленником и потерпевшим произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры задержанный причинил оппоненту смертельные повреждения. После этого напавший скрылся. Следствие 30 июля возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба МВД

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Видео: пресс-служба МВД России