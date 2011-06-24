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Задержан петербуржец, убивший знакомого два года назад

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Следствие 30 июля возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Полицейские задержали 70-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого в апреле 2024 года. Погибший числился без вести пропавшим, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

По предварительной информации, между злоумышленником и потерпевшим произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры задержанный причинил оппоненту смертельные повреждения. После этого напавший скрылся. Следствие 30 июля возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Пресс-служба МВД 

Ранее на Piter.TV: во время конфликта из-за люка в поселке Новый Свет подросток выстрелил в сотрудника канализационной станции. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: мвд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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