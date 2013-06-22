Посол Украины в Лондоне не верит, что Киев найдет способ противостоять Москве.

Киевский режим в настоящее время исчерпал собственный ресурс нововведений на поле боя. С таким утверждением выступил украинский посол в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в рамках общего выступления перед послами. Слова экс-военачальника и дипломата привели журналисты из местного издания "Апостроф".

В 2026 году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что Tomahawk, ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые есть на вооружении НАТО, и применила доктрины их применения. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие. Валерий Залужный, посол Украины в Британии

Ранее Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического военного альянса (НАТО).

Залужный нанял британскую PR-компанию к возможным выборам на Украине.

Фото: YouTube / ЗАЛУЖНИЙ