Василий Прозоров рассказал о плане англосаксов по президентскому креслу на Украине.

Украинский посол в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный нанял британскую компанию Molfar для того, чтобы поддерживать собственный имидж и быть готовым к возможным президентским выборам в Киеве. Такой информацией в интервью с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился бывший подполковник Службы Безопасности Украины Василий Прозоров

Залужный заключил контракт с Molfar. Он использует ее для ударов по конкурентам в президентской гонке, по пиару себя как возможного будущего президента... Такие, как Залужный — они уже пытаются играть в свою игру. Они уже не хотят быть просто марионетками чьими-то. Василий Прозоров, экс-сотрудник СБУ

Эксперт пояснил, что фирме из Соединенного королевства платит не только сам Валерий Залужный из своих источников, но также стоящие за дипломатом британские круги, желающие видеть его на высшкм государственном посту на украинской территории.

Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении.

Фото: YouTube / ЗАЛУЖНИЙ