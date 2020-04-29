Новые законы появятся в России с 1 сентября 2026 года

С осени в стране изменится ряд требования в трудовых отношениях, налоговой и банковской сферах, рекламе, торговле и логистике.

С 1 сентября 2026 года в России вступают в законную силу сразу несколько важных нововведений и поправок. Они затрагивают, в частности, электронный документооборот, налоги, трудовые отношения, розничную торговлю, логистику, бизнес и прочие направления.

Трудовые отношения

Лимит сверхурочной работы можно будет увеличить до 240 часов

С сентября 2026 года в России внесены правки в Трудовой кодекс. В частности, федеральное правительство увеличивает лимит по сверхурочной работе со 120 до 140 часов ежегодно. Однако реализовать такую трудовую деятельность можно только в том случае, если положения закреплены в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Вместе с этим условием фиксированное правило не действует для сотрудников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4, для государственных служащих-совместителей. Для пенсионеров и предпенсионеров страны сверхурочная работа свыше 120 часов возможна только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Переработки, начиная со 121-го часа, будут оплачиваться компанией не менее чем в двойном размере за каждый час. На текущий момент сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном — за последующие.

В России больше нельзя устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Правки вносятся и по вопросу, касающемуся испытательного срока. Закон устанавливает запрет по испытательному сроку во время приёма на работу на женщин с детьми в возрасте до трех лет. По разъяснению Верховного Суда России, такое правило касается и других лиц (отцов, бабушек), воспитывающих ребёнка без матери.

Больше субъектов МСП смогут заключать срочные договоры

Для субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) порог численности сотрудников, при котором можно заключать срочные договоры по соглашению сторон, увеличен с 35 до 70 человек. При этом важно помнить, что для розничной торговли и бытового обслуживания лимит остался прежним — 20 человек.

Сотрудников с вредными и опасными условиями труда разрешат отзывать из отпуска

Также работодатель сможет отзывать из отпуска сотрудников с вредными или опасными условиями труда. Однако сделать это можно в исключительных случаях. Для примера, речь идет о предотвращении катастрофы, производственной аварии или устранения их последствий.

Пострадавшим от ЧС предоставят выходной и отпуск за свой счет

Работники, которые фактически проживают в зонах чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного или техногенного характера, которые столкнулись с нарушением условий жизнедеятельности или утратой имущества, с сентября получают право на дополнительный оплачиваемый выходной день, а также на отпуск без сохранения заработной платы в размере до пяти календарных дней.

Для получения отдыха должны одновременно выполняться три условия. Во-первых, человек фактически проживает в жилом помещении, расположенном в зоне чрезвычайной ситуации. Во-вторых, условия его жизнедеятельности нарушены. А в-третьих, в результате ЧС он утратил имущество. Для того, чтобы воспользоваться гарантиями, работник должен письменно обратиться к работодателю в течение пяти рабочих дней после подтверждения обстоятельств. Оплачиваемый день отдыха ему предоставят не позднее чем через 10 календарных дней после обращения, а отпуск за свой счет — не позднее чем через 20 календарных дней.

Решение о неполном рабочем времени для сотрудника нужно принять за пять дней

Согласно новому закону, работодатель обязан рассмотреть письменное заявление сотрудника и принять решение не позднее чем через пять рабочих дней. Срок распространяется только на те категории, которым нельзя отказать в таком режиме. Речь идет о беременных, одном из родителей, опекунов или попечителей ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также о лицах, ухаживающих за больным членом семьи на основании медицинского заключения. Для остальных сотрудников неполный рабочий день или неделю по-прежнему устанавливают по соглашению сторон.

Квоты для инвалидов

Такую квоту устанавливают региональные власти для работодателей с численностью свыше 35 человек. Ее размер составляет от двух до четырех процентов от среднесписочной численности. Работодатель самостоятельно в ежеквартальном отчете рассчитывает, сколько сотрудников с инвалидностью ему нужно трудоустроить, исходя из собственных показателей за предыдущий квартал. Правила заключения соглашений о трудоустройстве инвалидов распространят на все обособленные подразделения, а не только на филиалы и представительства.

Дополнительно власти уточняют перечень инвалидов из числа ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции (СВО), при трудоустройстве которых одно рабочее место засчитывают за два. Основанием является постановление Правительства от 21.05.2026 № 575.

Также в Социальный фонд России нужно будет передавать больше сведений о договорах гражданско-правовым договорам (ГПХ)

Страхователи должны сообщать профильному ведомству о том, есть ли в договоре ГПХ условие об уплате взносов на травматизм. Информация передается при заключении и прекращении договора — не позднее следующего рабочего дня. Новое правило не обязывает компанию включать условие об уплате взносов во все договоры ГПХ. Страхователь только сообщает СФР, предусмотрено оно конкретным договором или нет.

Уволить за хищение сотрудника можно будет после прекращения уголовного преследования

В России власти расширили перечень оснований для увольнения сотрудника за совершение на работе хищения, растраты, умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Увольнение станет возможным, если суд прекратил уголовное преследование с назначением судебного штрафа, по другому нереабилитирующему основанию. В случае, когда уголовное преследование прекращено, для увольнения работника потребуется решение судебной инстанции. Основанием является подпункт "г" пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса России; а также пункт 2 статьи 1, статья 2 федерального закона от 25.05.2026 № 144.

Вернувшиеся после службы или добровольного содействия сотрудники получат преимущество при сокращении

В России с сентября расширится перечень работников, которые при сокращении получат преимущественное право остаться на должности. Новая гарантия распространяется на тех, кто вернулся к работодателю после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу или направлением в Росгвардию в рамках мобилизации, а также службой по контракту, который был заключен в период мобилизации, военного положения или военного времени и выполнением обязательств по контракту о добровольном содействии Вооруженными силами России или Росгвардии. Известно, что данное преимущество действует при равной производительности труда и квалификации. Основанием для решения является часть 2 статьи 179 УК РФ, части 1 и 9 статьи 351.7 Трудового кодекса России и федеральный закон от 25.04.2026 № 108-ФЗ.

Нововведения по правилам обучения по охране труда

С 31 августа 2026 года в России вносятся правки в правила инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда. Теперь при переводе сотрудника на другое рабочее место или должность, оформлении внутреннего совместительства, изменении наименования места, не потребуется проводить вводный инструктаж и проверку знаний человека. Это возможно при условии, если сохраняются условия труда, уровни профрисков, характер работы сотрудника.

Для сотрудников, которые впервые начали трудовую деятельность и допущены к работам повышенной опасности, в течение первого года повторный инструктаж инспекторы проводят не реже одного раза в три месяца. В том случае, если работодатель актуализировал программу обучения применению СИЗ, то внеплановое обучение нужно организовать в течение 60 календарных дней со дня ее обновления. Основанием для закон является постановления федерального правительства от 24.12.2021 № 2464, а также от 30.06.2026 № 805.

Новые требования к платежке на зарплату сотруднику-должнику

С 1 сентября 2026 года федеральный закон об исполнительном производстве прямо обязывает работодателя указывать в платежном поручении при выплате заработной платы два реквизита. Речь идет о коде вида дохода и взысканной сумме. Ответственность за данное нарушение теперь закреплена в самом законе. Штраф за неверный код в платежке составит до 100 000 рублей.

Новые формы уведомлений по иностранным работникам

С сентября 2026 года при найме и увольнении иностранцев (в том числе по ГПД) будут применяться обновленные формы уведомлений (приказ российских правоохранительных органов от 12.05.2026 № 290). Принципиально формы не изменились, однако важно обратить внимание на добавленные правки. В том числе они требуют оформлять дополнительный документ. Штрафы за нарушения для организации составят от 400 до 800 тысяч рублей, а по ВКС — до одного миллиона рублей.

Налоговые изменения

У граждан России в сентябре появится возможность подавать уведомления по НДФЛ и страховым взносам авансом — сразу за несколько периодов вперёд, вплоть до конца года. Также в стране вводится запрет по направлению переплаты с одного Единого налогового счёта на погашение обязательств третьего лица, если там не зафиксирована налоговая задолженность. По нему будут такие сроки списания денег с ЕНС. Для НДФЛ речь идет о периоде, не позднее второго рабочего дня за днем окончания указанного в уведомлении периода, для страховых взносов — не позднее третьего числа месяца, в котором наступает срок уплаты взносов. Если по факту сотруднику начислено будет больше, чем было в предварительном уведомлении, то требуется будет сдать фактическое уведомление с правильной суммой.

Также обновление затрагивает ситуацию, при которой сумма зачета с ЕНС одной компании на ЕНС другой компании больше, чем долг по налогам этой второй компании. При таком сценарии зачет специалисты проведут частично. Если по каким-то причинам зачет все-таки прошел, но долга на ЕНС не было, то вывести эти денежные средства с ЕНС на расчетный счет не получится. Сумма пойдет только на уплату налогов.

Правки вносятся в сферу проверок. Материалы налоговых проверок теперь можно организовывать в формате видео-конференц-связи. Письменные возражения на акты проверок федеральные власти разрешили подавать в онлайн режиме. Сделать пользователи этом могут через личный кабинет налогоплательщика или единый портал "Госуслуг".

Также не получится перечислить деньги на чужой ЕНС, если на нем нет долга. Деньги вернут тому, кто их платил. Для индивидуальных предпринимателей с первого сентября 2026 года власти отменяют возможность сделать зачет налогов на чужой ЕНС, оформив заявление через личный кабинет с неквалифицированной подписью. Для зачета на чужой ЕНС заявление должно быть подписано КЭП.

3-НДФЛ и вычеты

С 1 сентября применяется новая форма декларации 3-НДФЛ. Обновление связано с вычетом по программе долгосрочных сбережений по договорам добровольного страхования жизни. Лимит вычета составит 400 тысяч рублей, а для страховки несовершеннолетних лиц – 500 тысяч рублей. Известно, что минимальным сроком страховки в свою пользу или в пользу членов семьи и близких родственников является десять лет. Под изменения попадают такие договоры, которые заключены с первого января 2025 года. Также устанавливается, что вычет по пятилетним договорам страхования с первого сентября 2026 года отменяется.

Декларация по НВОС

С 1 сентября 2026 на российской территории будет работать декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Власти добавили в документ десятый раздел для расчета платы за размещение искусственных грунтов, признанных отходами. Данный показатель нужно будет отражать по строке 029. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые ведут свою деятельность только на объектах IV категории, теперь подавать такую декларацию не будут.

Дополнительно с 1 сентября 2026 года обновили критерии отнесения объектов к категориям НВОС.

Снижение штрафов

При наличии смягчающих обстоятельств штраф можно уменьшить не более чем в 10 раз (при этом нижний предел — снижение не менее чем в 2 раза). Федеральная налоговая служба подготовила проект ведомственного приказа, в котором прописаны критерии смягчающих обстоятельств. К таковым будут относиться незначительность нарушения, незначительная степень вины, добровольное прекращение противоправных действий, минимальный вред бюджету или его отсутствие или устранение его и возмещение, тяжелое имущественное положение налогоплательщика, а также положительные характеристики налогоплательщика.

Изменятся правила получения отсрочки и рассрочки по налогам

С 1 сентября 2026 года организациям и бизнесу станет проще подготовить заявление на отсрочку или рассрочку. Справки об оборотах и остатках на банковских счетах компаний и ИП прикладывать не придется, так как сведения Федеральная налоговая служба ( ФНС) запросит у банковских организаций. Наличие дела о налоговом или административном правонарушении больше не будет автоматически препятствовать переносу срока уплаты. Налоговая откажет в отсрочке или рассрочке при условии, если при рассмотрении дела о налоговом правонарушении сумма долга превышает 10% суммы, указанной в заявлении, либо 100 тысяч рублей, а также при производстве по административному делу штраф превышает десять процентов от суммы либо 100 тысяч рублей. Также отказ коснется уголовных дел, в которых размер задолженности или штрафа значения не имеет.

Для рассрочки по суммам, доначисленным после налоговой проверки, банковская гарантия больше не является единственным способом обеспечения. Вместо нее можно предоставить залог имущества или поручительство. Пени на недоимку перестанут начислять в России со дня вступления решения об отсрочке или рассрочке в силу. Предельный срок инвестиционного налогового кредита увеличится с пяти до десяти лет.

Ускорится взыскание небольших долгов компаний, которые собираются исключить из ЕГРЮЛ

В том случае, если у организации есть отрицательное сальдо ЕНС и вынесено решение о взыскании не более 30 тысяч рублей, но налоговая служба направит постановление приставу и разместит его в реестре в течение трех месяцев со дня принятия решения о предстоящем исключении компании.

Также с транспортными средствами нельзя будет совершать регистрационные действия при запрете на его отчуждение. Если после налоговой проверки инспекция запретила отчуждать ТС или передавать его в залог без ее согласия, то регистрационные действия также будут недоступны. Основанием для нововведения является подпункт "г" пункта 47 статьи 1 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Вычет по страхованию жизни войдет в вычет на долгосрочные сбережения

С 1 сентября 2026 года в России взносы по добровольному страхованию жизни будут учитывать не в составе социальных вычетов с общим лимитом 150 000 рублей, а в составе вычетов на долгосрочные сбережения. Общий лимит по страхованию жизни, негосударственному пенсионному обеспечению, долгосрочным сбережениям и взносам на ИИС составляет 400 000 рублей ежегодно. Такой договор граждане смогут заключить в свою пользу, в пользу членов семьи или близких родственников. Однако налогоплательщик не должен одновременно быть выгодоприобретателем более чем по трем договорам страхования жизни.

За счет взносов по договорам в пользу детей до 18 лет или студентов-очников до 24 лет лимит можно увеличить до 500 тысяч рублей. Повышенный предел используется только при получении вычета после окончания года, а не через работодателя. Взносы, уплаченные в прошлом году и с января по август 2026 года, также можно учесть.

Розничная торговля

Вступили в силу обновлённые Правила продажи товаров (Постановление Правительства РФ от 30.05.2026 № 657). Среди ключевых изменений значится ответ на претензию потребителя можно направить в электронной форме (на email-адрес или по почтовому адресу, указанному самим покупателем). Продавец на российской территории обязан проверить сведения, удостоверяющие личность или возраст покупателя, а также подтверждающие право человека на льготы. В последнем случае допускается использование национального мессенджера "Макс" и государственной системы идентификации с биометрическими данными.

Для возврата технически сложного товара надлежащего качества теперь обязательно сохранение технических и эксплуатационных документов, упаковки и комплектности. Для возврата ювелирного изделия, купленного клиентом в дистанционном режиме, требуется сохранять уникальный идентификационный номер (УИН) товара с бирки или ценника.

Дополнительно правительством расширен перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование о предоставлении аналогичного товара на период ремонта или замены. Туда попадает оборудование для инженерных систем (водоснабжение, отопление, вентиляция), требующее монтажа или демонтажа конструкций.

Начнут действовать обновленные правила розничной торговли

С 1 сентября 2026 года вступят в силу новые правила розничной купли-продажи. Правила распространяются на всех продавцов, которые продают в розницу и работают с потребителями, включая онлайн-продажи и продажи на маркетплейсах.

В новых правилах появились специальные положения, которые касаются маркетплейсов. В частности, нужно доводить информацию о продавце. В перечень данных попадают его полное наименование, ОГРН, адрес и место нахождения, электронная почта и телефонный номер. Дополнительно до покупателя требуется довести информацию о форме и способах направления претензии. Вернуть технически сложный товар надлежащего качества с первого сентября можно будет только при наличии технических и эксплуатационных документов.

Обновились правила продажи туристских продуктов

С 1 сентября 2026 года заработают обновленные правила оказания услуг по реализации туристского продукта. В России с сентября расширился перечень информации, которую туроператоры, турагенты и субагенты должны предоставлять потребителю. В том числе речь идет об обычаях местного населения и ограничительных мерах в стране пребывания. Список существенных обстоятельств, при которых каждая из сторон договора вправе потребовать его корректировки или расторжения, дополнин призывом гражданина на военную службу (мобилизация, контракт).

Любая сторона договора вправе требовать изменения или расторжения договора при условии, что в стране или в месте пребывания путешественника возникает угроза его жизни или здоровью, а также опасность причинения вреда его имуществу. В этом случае при расторжении договора клиенту должны вернуть цену путевки полностью, если путешествие еще не началось. А если поезда уже началась, то пропорционально стоимости не оказанных услуг, входящих в туристский продукт. Основанием такого решения является постановление федерального правительства от 13.05.2026 № 551.

Расширится перечень маркируемых товаров

С 1 сентября 2026 года значительно дополнится список товаров, подлежащих обязательной маркировке Правки касаются продавцов, импортеров и производителей товаров, подлежащих маркировке по новым правилам. С 1 сентября 2026 года можно будет добровольно маркировать электронные сигареты, но обязательным условием это нововведение это станет позже.

Обязательная маркировка с 1 сентября 2026 года

Нововведение актуально для некоторых товаров, которые теперь требуется регистрировать в системе "Честный знак". К ним относятся удобрения, отдельные виды парфюмерии, косметики и бытовой химии, а также гигиенические изделия и туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески, губки и мочалки, зубные нити, ваты, полотенца и прочее). Уточним, что вводится обязательная маркировка или регистрация в "Честном знаке" и других товаров. Об этом упоминается у постановлениях правительства от 21.05.2026 № 577, от 25.02.2026 № 186, от 06.04.2026 № 375, от 02.06.2026 № 682, от 30.05.2026 № 656 и от 20.09.2025 № 1457.

Вводятся новые штрафы за нарушения при продаже табачной и никотинсодержащей продукции

С 1 сентября 2026 года в стране заработают изменения в КоАП РФ, усиливающие ответственность за несоблюдение запретов продажи табачной и никотинсодержащей продукции. Закон касается продавцов табака и никотинсодержащей продукции, устройств для их потребления. В стране появится градация штрафов за расхождение цен на табачную или никотинсодержащую продукцию с максимальной розничной ценой (МРЦ). Если продавец проигнорирует предупреждение информационной системы "Честный знак" о запрете продажи в связи с несоответствием стоимости товара МРЦ, ему грозят штрафы: реализация до 100 единиц товара на одном объекте за один календарный день — пять рублей, реализация от 101 до 1000 единиц — 50 тысяч рублей, реализация более 1000 единиц — 500 тысяч рублей.

В случае продажи маркированного товара с истекшим сроком годности, когда информационная система предупредила об этом, штраф для правонарушителя составит 10 тысяч рублей для ИП, 20 тысяч рублей для юридического лица. Если табачную или никотинсодержащую продукцию, устройства для их потребления продаст компания или бизнесмен, не зарегистрированные в системе "Честный знак", то им грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Минимальный порог для наступления ответственности — продажа свыше 10 таких товаров через одну ККТ (контрольно-кассовую технику). Власти объяснили, что данные нарушения фиксируются автоматически, постановление оформляется в электронной форме без нарушителя.

Изменят порядок выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя

С 1 сентября 2026 года власти скорректируют правила получения лицензий на розничную продажу алкоголя, в том числе в заведениях общественного питания. Теперь компании, которые торгуют или планируют реализовывать алкогольную продукцию будут подавать необходимые документы в электронном формате. При этом сроки выдачи лицензий сократятся, а выдаваться документы будут на каждую конкретную торговую точку.. Заявления на получение или переоформление лицензии будут приниматься только в электронном виде через Госуслуги или ЕГАИС. Бумажные заявления рассматриваться не будут, однако в этом сценарии исключениями будут случаи, когда торговые объекты или объекты общепита находятся в населенных пунктах, включенных в перечень тех, где нет доступа к интернету.

Срок принятия решения о выдаче или продлении лицензии сокращен с 30 календарных до 15 рабочих дней. Но может быть продлен до 25 рабочих дней. Срок принятия решения о переоформлении лицензии — 10 рабочих дней, если не требуется выездная оценка соответствия заявителя обязательным требованиям. ОСнованием является федеральный закон от 28.12.2025 № 509-ФЗ.

Банковская сфера

Оплата цифровыми рублями

С сентября у россиян появилась возможность оплачивать товары, услуги и определенные виды работ цифровыми рублями с использованием универсального платёжного кода. Согласно Федеральному закону от 23 июля 2025 г. № 248-ФЗв стране вводится обязательный прием цифрового рубля для части отечественного бизнеса. Для компаний, попадающих под действие нововведения, пропуск срока означает штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей только за первый зафиксированный факт нарушения.

Появится универсальный платежный код (УПК) – единый QR-код от НСПК. На одной кассе продавец выводит один QR-код, а покупатель выбирает способ оплаты, которую можно провести через систему быстрых платежей (СБП), банковскую карту или цифровой рубль.

Важно понимать, что обязанность принимать цифровой рубль возникает у определенных категорий и только при одновременном соблюдении нескольких условий. Закон вводит три этапа обязательного приема цифрового рубля. С первого сентября обязанность ложится на компании, выручка которых за 2025 год превышает 120 миллионов рублей, а на первое января 2026 года у которых действовал договор эквайринга с системно значимой кредитной организацией (СЗКО) ИЛИ с кредитной организацией, признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг.

С 1 сентября 2027 года требования распространятся на компании с выручкой в 30 миллионов рублей за 2026 год, с которыми на первое января 2026 года действовал договор эквайринга с системно значимой кредитной организацией, банком, признанным значимым на рынке платежных услуг или банком с универсальной лицензией.

Третий этап включения организаций запланирован на 1 сентября 2028 года. По прямому тексту федерального закона, он охватывает продавцов с выручкой от 20 миллионов рублей, не попавших в первый и второй этапы внедрения программы.

Переводы с карты будут отслеживаться по-новому

Сейчас Росфинмониторинг к денежным переводам, которые граждане страны делают по картам "Мир", через Систему быстрых платежей (СБП) и с использованием единого QR-кода будет напрямую запрашивает данные по подозрительным операциям у банковских организаций. С первого сентября процесс будет более централизован и проходить через АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). Эта компания — оператор платежной системы "Мир" и операционный и платежный центр СБП. За ней закрепится функция оператора услуг по предоставлению универсального платежного QR-кода. Таким образом запросы данных будут идти напрямую к НСПК, поэтому контроль за финансовыми операциями пользователей станет оперативнее. По сообщениям СМИ, При этом НСПК будет не вправе раскрывать сам факт передачи данных.

Иностранные организации будут ставить на учет через российские банки

Данное изменение касается иностранных компаний, которые еще не состоят на налоговом учете на территории нашей страны и открывают счет в отечественном банке. Уточняется, что заявление в инспекцию будет подавать только кредитная организация. Налоговая служба поставит компанию на учет в течение пяти дней и направит выписку банку для передачи клиенту. Самой иностранной компании подавать заявление и подтверждающие документы не придется.

Оплата госпошлины

Дополнительно власти уточняют и сроки уплаты государственной пошлины. Речь идет о случаях, когда истец освобожден от пошлины, а решение принято не в пользу ответчика. Согласно общему правилу ответчик должен перечислить выплату в течение десяти дней после вступления решения судебной инстанции в законную силу. При условии, что судебный акт подлежит немедленному исполнению или предоставлена отсрочка или рассрочка, то госпошлину уплачиыается в срок исполнения акта. Основанием является подпункт "а" пункта 78 статьи 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Логистика

С 1 сентября 2026 года участники коммерческих грузоперевозок (перевозчики, грузоотправители, грузополучатели, экспедиторы)должны оформлять и обмениваться в электронном виде рядом документов. В перечне оказались транспортные накладные, заказы-заявки на перевозку грузов, грузовые накладные (для воздушных перевозок), транспортные железнодорожные накладные, экспедиторские документы (поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки). Уточняется, что такой обмен производится через аккредитованных министерством по транспорту операторов информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД). затем они передают сведения в государственную систему (ГИС ЭПД). Позже чиновники утвердили ограниченный перечень случаев, когда бумажная форма документации всё же допустима.

Изменения в рекламе

В России официально введён запрет на распространение социальной рекламы, размещаемой на информационных ресурсах иностранных агентов. Дополнительно устанавливаются новые требования к рекламе азартных игр

С 1 сентября 2026 года такая реклама должна будет сопровождаться предупреждением о том, что участие в них может привести к возникновению зависимости. Нововведение касается ррганизаторов азартных игр в букмекерской конторе или тотализатора, рекламодателей и распространителей рекламы азартных игр, в части всей распространяемой рекламы. Для них зафиксируется обязанность по размещению предупреждения на сайте организаторов азартных игр, при входе в букмекерскую контору, тотализатор или пункт приема ставок, а также в рекламе. Подобное предупреждение должно занимать не менее семи процентов от площади главного онлайн-ресурса или площади рекламного баннера во всех остальных случаях. В рекламе, транслирующейся по радио, такое предупреждение должно звучать не менее трех секунд, на телевидении — не менее пяти секунд и семи процентах от площади кадра.

Организаторы азартных игр также должны будут обеспечить пользователей информацией о финансовых услугах для инвестирования свободных денежных средств, в том числе, путем размещения QR-кода, который приведет человека на страницу сайта с такими сведениями.

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Фотов тексте: Piter.tv, в начале публикации: Piter.TV / Recraft AI