Володин рассказал о вступающих в силу в октябре законах

Спикер ГД РФ обозначил наиболее важные нововведения для населения.

В Москве сообщили населению страны о вступающих в силу в октябре федеральных законах, в том числе о контроле за доходами трудовых мигрантов, новых правилах определения территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа никотиновой продукции, и защите прав потребителей при покупках на маркетплейсах. Соответствующей информацией в собственном аккаунте на национальной цифровой платформе "Макс" поделился председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Парламентарий из нижней палаты объяснил гражданам, что нововведения необходимы для осуществления контроля за возможностью трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории России.

Налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, которые прибыли в нашу страну с целью заработка. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Дополнительно в России изменены правила расчета и установления границ территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, на территории которых запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Процедура утверждения таких границ будет проходить в регионах страны с обязательным учетом результатов общественных обсуждений. Также правки внесены в сферу защиты прав потребителей. Теперь при обнаружении недостатков товаров, приобретенных на маркетплейсах, отечественные покупатели смогут предъявлять требования продавцу непосредственно на самой цифровой платформе. Следующая мера касается товаров для несовершеннолетних. Вячеслав Володин заметил, что льготная налоговая ставка при ввозе и реализации такой продукции будет использоваться только при наличии документов, подтверждающих качество товара.

Володин назвал Фридриха Мерца недоканцлером.

Фото: Макс / Вячеслав Володин