Володин призвал сохранить и модернизировать городские трамваи и троллейбусы

Политик добавил, что за последние годы удалось в ряде российских регионов провести частичную модернизацию городского электротранспорта.

Трамваи и троллейбусы в российских городах необходимо сохранить и модернизировать, потому что у данных видов общественного транспорта много очевидных преимуществ и большая перспектива в развитии. Соответствующей информацией в собственном аккаунте на национальной цифровой платформе "Макс" поделился председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Парламентарий из нижней палаты объяснил гражданам, что важно использовать новые технологии и подходы в транспортной сфере. Дополнительно законодатель сообщил читателям своего канала о поступающих обращениях от местного населения по вопросам работы городского транспорта. В том числе жители страны говорят о закрытии трамвайных и троллейбусных маршрутов, замене их на автобусы и электробусы.

Тот, кто закрывает выделенные пути трамваев, ликвидирует маршруты городского электротранспорта, вместо депо строит торговые и развлекательные центры, совершает ошибку. Которую потом будет невозможно исправить. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин назвал одним из преимуществ трамвая выделенные линии. За счет такого решения городские власти могут увеличивать скорость движения и избегать ожидания пассажиров в пробках. Кроме того, стоимость модернизации трамваев ниже, чем строительство метрополитена. Вячеслав Володин видит позитив в развитии гибридных моделей, которые имеют запас автономного хода более 40 километров и могут преодолевать часть пути без подключения к контактной сети. Он добавил, что важно, чтобы инфраструктуры и комплектующие детали производились отечественными компаниями. Он назвал российскую продукцию конкурентоспособной на мировых рынках.

Володин напомнил о главных правилах защиты от мошенников.

Фото: Макс / Вячеслав Володин