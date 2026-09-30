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Жителя Ленобласти подозревают в публичном оправдании терроризма

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Дело находится на контроле руководства следственного управления. 

В Ленинградской области следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ в отношении 41-летнего мужчины. Об этом сообщили в СК РФ 30 сентября. 

Предварительно, в марте прошлого года фигурант, используя свой аккаунт в мессенджере, "разместил в публичном сообществе комментарий к публикации о террористическом акте". Экспертиза показала, что его текст содержит признаки оправдания терроризма. 

В настоящее время подозреваемого допрашивают. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подготовлено для суда. Дело находится на контроле руководства следственного управления. 

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Петербурга осудили за фейки об армии, опубликованные в 2022 году. Он отправлен в колонию общего режима на 6 лет.

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, оправдание терроризма
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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