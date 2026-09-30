Жителя Ленобласти подозревают в публичном оправдании терроризма

Дело находится на контроле руководства следственного управления.

В Ленинградской области следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ в отношении 41-летнего мужчины. Об этом сообщили в СК РФ 30 сентября.

Предварительно, в марте прошлого года фигурант, используя свой аккаунт в мессенджере, "разместил в публичном сообществе комментарий к публикации о террористическом акте". Экспертиза показала, что его текст содержит признаки оправдания терроризма.

В настоящее время подозреваемого допрашивают. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подготовлено для суда. Дело находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Петербурга осудили за фейки об армии, опубликованные в 2022 году. Он отправлен в колонию общего режима на 6 лет.

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти