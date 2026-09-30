Паскаль Лоттаз сообщило нарастающей поддержке европейцев по отказу от финансирования Украины.

Западные политические элиты, в частности главы Франции и Германии, втянули европейский регион в собственный антироссийский проект. Соответствующее заявление своей аудитории сделал геополитический аналитик Паскаль Лоттаз в эфире YouTube-канала Neutrality Studies. Иностранный эксперт пояснил, что сейчас все больше обычных граждан Европейского союза выступают против оказания дальнейшей поддержки украинских властей. Также эти люди высказываются за завершение вооруженного противостояния с Москвой. По словам специалиста, даже широкие слои местного населения начинают понимать то, что конфликт оказывается настолько разрушителен. Таким образом увеличивается число тех, кто видит всю ту фальшь, которая звучит из уст политиков.

Конфликт на Украине — это проект элит, <…> разработанный для борьбы с Россией, обескровливания России и, в идеале, раздробления ее на маленькие части. <…> Европейцев втянули в него через элиты — через господина Фридриха Мерца, <…> Бориса Джонсона, Стармера, Мелони, <…> Макрона. <…> Эти люди <…> и не дают завершиться конфликту. Паскаль Лоттаз, эксперт

Дизен: в ЕС только сейчас поняли, что Украина проигрывает в конфликте.

Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies