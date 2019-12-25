В НАТО заявили, что деятельность альянса якобы не угрожает России

Официальный представитель Североатлантического военного альянса Эллисон Харт утверждает, что деятельность блока союзников якобы несет оборонный характер и не угрожает России. Соответствующие слова иностранной чиновницы привели западные журналисты из новостного агентства The Bloomberg.
НАТО - это оборонный альянс, и ни одно из наших мероприятий или учений не представляет угрозы для какой-либо части России.
Эллисон Харт, официальный представитель НАТО
Напомним, что в последние годы Москва констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных государственных границ. Североатлантический альянс расширяет собственные инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти из Кремля не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в европейском регионе, в особенности на Восточном фланге.
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Фото: YouTube / Geneva Centre for Security Policy (GCSP)
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