Россиянам объяснили, как продлить срок хранения хлеба

Быстрое приготовление хлеба сокращает срок его годности.

Появление плесени на хлебе в короткие сроки не говорит о том, что рецептура или производственные технологии претерпели серьёзные изменения. На длительность хранения продукта влияет целый ряд факторов, объяснила в интервью 360.ru автор Telegram-канала "Про еду от кандидата наук" Нелли Львович.

По словам эксперта, в самой технологии производства принципиальных перемен не произошло и она осталась традиционной. Кроме того, что в последние два десятилетия стало привычным делом добавлять различные компоненты в муку.

Особое внимание Львович уделила связи между временем ферментации и сроком годности хлеба. Как отметила эксперт, хлеб, который проходит длительную ферментацию — в том числе приготовленный на закваске, — хранится заметно дольше. Напротив, изделия, произведённые по ускоренной технологии, портятся быстрее.

Кроме того, нарезанный хлеб подвержен появлению плесени в большей степени. Львович обьяснила, что из‑за нарезки существенно возрастает площадь поверхности, доступной для попадания спор плесени. В связи с этим эксперт рекомендует для более длительного хранения отдавать предпочтение хлебу в целом виде, а не в нарезке.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)