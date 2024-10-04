ФАС напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб

Ведомство рекомендует участникам рынка оперативно информировать о возможных рисках увеличения затрат на производство продукции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ФАС состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие производители хлебной продукции и отраслевые союзы. Ключевым вопросом стало обсуждение ценовой ситуации с хлебной продукцией и недопустимости необоснованного повышения цен на нее.

ФАС рекомендовала участникам рынка оперативно информировать ведомство о возможных рисках увеличения затрат на производство продукции, чтобы на них среагировали своевременной выработкой необходимых мер. Также ведомство продолжит регулярный и постоянный мониторинг цен на социально значимые товары.

Ранее мы сообщали, что ФАС направила запросы по ценам производителям упаковочных материалов.

Фото: pxhere.com