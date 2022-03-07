ФАС направила запросы по ценам производителям упаковочных материалов

Компании отчитаются о росте цен на свою продукцию.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы производителям упаковочных материалов по стране. В пресс-службе надзорного органа отметили, что ранее за проверкой обратился Национальный союз мясопереработчиков. Специалисты уточнили, что зафиксировали одновременное повышение отпускных цен на упаковку. Теперь профильные компании обязаны предоставить ФАС сведения о причинах роста оптово-отпускных цен по всем видам реализуемой продукции за период с 1 января 2026 года по настоящее время. Эксперты пояснили, что в случае выявления признаков нарушений инспекторы применят меры антимонопольного реагирования.

Заявители отмечают, что более 30 поставщиков упаковки разослали письма о повышении цен до 35% практически одновременно и используя одинаковые формулировки. В связи с этим мясопереработчики попросили ФАС России проверить поставщиков на предмет согласованных действий участников рынка. пресс-служба ФАС

