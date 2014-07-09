В Госдуме попросили проверить цены на авиабилеты

ФАС имеет практически опыт слежения за стоимостью авиабилетов в периоды повышенного спроса россиян.

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым попросили у Федеральной антимонопольной службы России проверить цены на авиабилеты по наиболее востребованным внутренним направлениям в преддверии майских праздников. Текст соответствующего обращения парламентарии из нижней палаты направили в адрес руководителя надзорного органа Максима Шасколькому. Документ пресс-служба политических деятелей также распространила по СМИ.

Считаем целесообразным в преддверии майских праздников провести дополнительную проверку возможного роста цен на авиабилеты по наиболее востребованным внутренним направлениям, в том числе по маршрутам в курортные и крупные туристические центры. текст документа

Законодатели уточнили, что важно мониторить ситуацию для проверки того, не происходит ли на отдельных датах и направлениях необоснованное завышение стоимости перевозки пассажиров, а также соответствует ли ценовая динамика ранее согласованным коммерческим политикам воздушных операторов и не требуется ли в данной части принятие мер антимонопольного реагирования.

