В Госдуме предложили запретить направлять штрафы бывшему владельцу машины в течение установленного 10-дневного срока после ее продажи. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на обращение, направленное главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Георгий Арапов и вице-спикер ГД Владислав Даванков. В документе предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство.

Речь идет о возможности фиксации факта отчуждения транспортного средства в день подписания договора через "Госуслуги" или информационную систему МВД, а также возможность автоматической приостановки направления штрафов прежнему владельцу с момента подачи уведомления о продаже до завершения перерегистрации.

Авторы законопроекта подчеркнули, что реализация этих мер снизит административную нагрузку на добросовестных граждан и сократит количество жалоб и судебных споров.

