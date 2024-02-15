Названы штрафы за сорванные ветки сирени в Москве и Петербурге

Юрист Иван Соловьев назвал слухи об огромных штрафах и арестах "полным бредом". Однако повреждение зеленых насаждений без разрешения все же грозит денежным взысканием до 5 тысяч рублей для обычных граждан.

В середине мая в Петербурге и Ленинградской области начинают распускаться первые бутоны сирени. В связи с началом сезона цветения вновь обострились споры о том, разрешено ли ломать ветки, пишут "Известия".

Юрист Иван Соловьев назвал "полным бредом" публикации в соцсетях об огромных штрафах и арестах за сорванную сирень. Тем не менее он предупредил, что бессмысленно портить деревья все же не стоит, так как за это действительно предусмотрена административная ответственность.

В Москве действует местное законодательство, согласно которому за порчу зеленых насаждений гражданину грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

В Петербурге наказание строже. Если человек без порубочного билета, выданного профильным комитетом, срубит, повредит или уничтожит зеленые насаждения, обычному жителю придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам за такое нарушение выпишут штраф от 30 до 50 тысяч, а юридическим — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

При этом Соловьев объяснил, что если куст сирени растет на частной территории и владелец разрешил сорвать ветку, то никакого правонарушения не будет. Юрист добавил, что аккуратное обламывание ветвей даже идет кустам на пользу: на следующий год они становятся еще пышнее.

