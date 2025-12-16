Президент Узбекистана прибыл в Северную столицу для участия в ПМЭФ. В аэропорту его встретил первый вице-премьер Денис Мантуров с хлебом-солью, после чего главу государства посадили в Aurus.

В Константиновском дворце под Санкт-Петербургом 4 июня состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Российский лидер поблагодарил узбекистанского коллегу за то, что тот нашёл время и приехал в Северную столицу.

Мирзиёев прибыл в Петербург в качестве одного из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума. Предыдущий раз лидеры двух стран виделись на полях саммита Евразийского экономического союза в Казахстане менее недели назад.

Самолёт президента Узбекистана приземлился в аэропорту Пулково 4 июня. Встречать высокого гостя вышел первый вице-премьер России Денис Мантуров. После короткого приветствия и рукопожатия Мирзиёеву предложили хлеб с солью, а затем посадили в российский автомобиль Aurus.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге выписали из больницы девочек-четверняшек. Малышки появились на свет в апреле.

Фото: Kremlin.ru