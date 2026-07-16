Путин: россияне должны в срок получать купленные дома и квартиры

Российский лидер назвал "Семейную ипотеку" одним из самых результативных инструментов, при помощи которого страна помогает семьям с детьми.

Граждане России должны получать купленные дома и квартиры в качественном состоянии и в обещанный срок. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время рабочей встречи с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Хуснуллин в свою очередь обратил внимание, что сейчас в стране наблюдается беспрецедентный объем ввода жилья общей площадью в свыше 100 млн кв. м. По словам зампреда правительства России, таких темпов не было даже в советское время. Он отметил, что соответствующий показатель поддерживается российскими властями на протяжении нескольких лет.

Большой вклад в развитие строительства в России внесла беспрецедентная поддержка, которую россияне получают по ипотеке. Особенным спросом пользуется "Семейная ипотека" под 6%.

Ранее стало известно, что условия "Семейной ипотеки" останутся без изменений до 1 октября 2026 года. Льготная программа для семей с детьми будет действовать в прежнем формате.

Видео: ВКонтакте/ Кремль