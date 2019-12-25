Украинка устроила скандал на пляже из-за песен на русском языке

Двум гражданкам Украины пришлось публично извиняться за прослушивание композиций на русском языке.

На одном из городских пляжей отдыхающие слушали песни на русском языке на высокой громкости. Инцидент произошел в городе Трускавец Львовской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".

Одна из посетительница зоны отдыха попросила компанию выключить музыку, однако те отказались удовлетворить требование. Когда между женщинами начался конфликт, приехали сотрудники полиции, которые составили протоколы на нарушителей.

В региональной полиции сообщили, что в потасовке участвовали две женщины и мужчина в возрасте от 55 до 70 лет, временно проживающие в соседнем Дрогобычском районе. Им грозит наказание за публичное неуважение к государственному языку. Также женщин вынудили принести публичные извинения.

Ранее в Киеве бывший судья устроил стрельбу, когда ему сделали замечание о русской музыке. Мужчина слушал отечественных исполнителей рядом с детской площадкой.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)