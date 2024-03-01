В Киеве экс-судья открыл стрельбу из-за замечания за русскую музыку

После инцидента украинца задержали.

В Киеве бывший судья устроил конфликт со стрельбой, когда ему сделали замечание о русской музыке. Украинец стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве с применением оружия, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в рядом с детской площадкой в Киеве. Там судья Шевченковского райсуда города включил в своей машине российскую музыку, прохожие сделали ему замечание. Мужчина рассердился и достал оружие. Когда один из участников конфликта повалил его, судья произвел несколько выстрелов.

В настоящее время мужчину лишили поста судьи и предъявили обвинение в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Ему может грозить до семи лет заключения.

В 2022 года на Украине запрещено публично использовать русский язык в определенных сферах, личное прослушивание музыки сюда не относится.

Ранее экс-секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины Алексей Данилов выразил надежду, чтобы русский язык исчезнет с территории государства.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)