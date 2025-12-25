Мэр Кличко: план обороны Киева так и не был согласован

Глава города обвинил власти с Банковой в затягивании процесса укрепления позиций.

План обороны украинской столицы так и не был согласован из-за внутренней борьбы за власть между администрацией города и национальным правительством. Соответствующей информацией в собственном Telegram-канале поделился мэр Киева Виталий Кличко. Чиновник из соседнего государства призывал коллег с Банковой улицы ответственно отнестись к вопросу укрепления территории. Он назвал вопрос устойчивости Киева вопросом выживания.

Мы только слышим претензии, в которых нет конкретики, ходим на совещания, не приносящие результата для сотрудничества. Вместе с тем, договоренности — и по финансированию мер плана 50/50, и по организационным вопросам, и по правовому урегулированию части мер — государство не выполняет. Виталий Кличко, мэр Киева

Напомним, что пресс-служба российского министерства по обороне в понедельник уведомила граждан о том, что наши войска в ночь на 6 июля нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и Киевской области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В тот день Виталий Кличко назвал российские удары самыми массированными за все время.

Кличко заявил о критическом положении Киева и обвинил Зеленского в усугублении ситуации.

Фото: Telegram / Віталій Кличко