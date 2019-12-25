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Водитель и пассажир "Газели" погибли в ДТП на КАД в Пушкинском районе
Вчера, 15:53
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Водитель и пассажир "Газели" погибли в ДТП на КАД в Пушкинском районе

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Утром на КАД столкнулись несколько машин — есть жертвы.

Утром 15 августа на 52-м километре КАД в Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием нескольких машин. Авария случилась в 9:22 в районе Шушар.

В результате столкновения водитель и пассажир "Газели" скончались на месте. Ещё один участник аварии госпитализирован в тяжёлом состоянии. Очевидцы сообщали, что машины сильно разворотило, грузовики превратились в "кисель".

Движение на южном участке КАД было затруднено. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее Piter.TV сообщал, что людей с инвалидностью и мотоциклистов могут наделить правом ездить по выделенке.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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