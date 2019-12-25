День этнографа предложили сделать официальным праздником в Петербурге

В Петербурге предложили официально учредить День этнографа.

Директор Российского этнографического музея Юлия Купина предложила официально учредить День этнографа. С инициативой она выступила на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

По словам Купиной, Петербург может стать местом учреждения профессионального праздника. Она отметила, что в городе работают крупные этнографические центры, хранятся уникальные коллекции и ведется подготовка специалистов. Купина напомнила, что в профессиональной среде День этнографа отмечают уже более 50 лет, однако официального статуса у праздника до сих пор нет.

На форуме директор музея представляла направление "Культурное наследие. Традиции и современность". Участники обсуждали народную культуру, этнокультурное наследие и способы передачи традиций молодому поколению. По словам Купиной, работа этнографов заключается не только в изучении и сохранении традиций. Специалисты также помогают понять ценности и представления о мире разных народов. Она отметила, что интерес общества к этнографическому просвещению растет.

Традиция отмечать День этнографа появилась в 1970–1980-х годах и связана с советским этнографом Рудольфом Итсом. Он руководил кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета ЛГУ и Ленинградской частью Института этнографии Академии наук СССР.

Ранее на улицах Петербурга китайских туристов заменили россияне.

Фото: Piter.TV