На шоу "Поющие мосты" в Петербурге прозвучат произведения Шостаковича к юбилею композитора

Следующая ночь, с субботы на воскресенье (с 26 на 27 сентября), будет посвящена Всемирному дню туризма.

В ночь с пятницы на субботу светомузыкальное шоу "Поющие мосты" в Петербурге посвятит специальную программу 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Как сообщает городской Комитет по печати и взаимодействию со СМИ, над Невой прозвучат "Гимн Великому городу" Рейнгольда Глиэра из балета "Медный всадник", а также фрагменты произведений юбиляра: Симфония №7 ("Ленинградская"), "День признаний" из цикла "Пять романсов на стихи Евгения Долматовского" и "Русский вальс".

Следующая ночь, с субботы на воскресенье (с 26 на 27 сентября), будет посвящена Всемирному дню туризма. После традиционного "Гимна Великому городу" зрители услышат фрагменты произведений Петра Чайковского: пьесы "Сентябрь. Охота" и "Октябрь. Осенняя песня" из цикла "Времена года". Также в программу войдут Концерт №1 и Концерт №2 для фортепиано с оркестром. В качестве солиста выступит народный артист России Денис Мацуев.

Звуковое шоу "Поющие мосты" проводится в Северной столице с 2016 года.

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Фото: Piter.TV