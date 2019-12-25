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Владимир Омельницкий освобожден от должности вице-губернатора Петербурга
Сегодня, 16:35
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Владимир Омельницкий освобожден от должности вице-губернатора Петербурга

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Его заменят Игорь Потапенко и Наталья Чечина.

В пресс-службе Смольного сообщили, что губернатор Петербурга Александр Беглов принял кадровые решения. В связи с избранием депутатом городского парламента Владимир Омельницкий с 25 сентября освобожден от должности вице-губернатора. 

Теперь временное исполнение обязанностей по координации и контролю деятельности комитета по информатизации и связи, комитета имущественных отношений и управления по развитию садоводства и огородничества возложено на вице-губернатора Игоря Потапенко с 26 сентября. Комитет по здравоохранению и управление ветеринарии возглавит Наталья Чечина. 

Ранее мы рассказывали о том, что Александра Бельского предложили на пост спикера ЗакСа Петербурга восьмого созыва. Его кандидатуру направят на согласование в президиум Генерального совета партии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: владимир омельницкий, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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