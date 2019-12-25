Владимир Омельницкий освобожден от должности вице-губернатора Петербурга

Его заменят Игорь Потапенко и Наталья Чечина.

В пресс-службе Смольного сообщили, что губернатор Петербурга Александр Беглов принял кадровые решения. В связи с избранием депутатом городского парламента Владимир Омельницкий с 25 сентября освобожден от должности вице-губернатора.

Теперь временное исполнение обязанностей по координации и контролю деятельности комитета по информатизации и связи, комитета имущественных отношений и управления по развитию садоводства и огородничества возложено на вице-губернатора Игоря Потапенко с 26 сентября. Комитет по здравоохранению и управление ветеринарии возглавит Наталья Чечина.

Ранее мы рассказывали о том, что Александра Бельского предложили на пост спикера ЗакСа Петербурга восьмого созыва. Его кандидатуру направят на согласование в президиум Генерального совета партии.

Фото: Piter.TV